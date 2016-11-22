Пользователи расспрашивают Яндекс про кофе руссиано

|18:30
В Москве кот, заболевший бешенством, покусал семь человек
|18:26
Путин сказал "криминальную вещь" о продовольственном эмбарго
|18:17
В российском Минобороны жестко ответили Госдепу США по поводу ракет С-400
|17:47
В СБУ рассказали, в чем обвиняют похищенных российских военных
|17:26
Президент РФ рассказал, куда пошли деньги от продажи ЮКОСа
|17:05
Маркин будет бороться на новом посту за искоренение драк и пиротехники
|16:46
Украинская учительница пыталась продать ребенка на органы
|16:32
В Кремле не разделяют мнение Глазьева о "предынфарктном состоянии экономики"
|16:27
Победитель боя Чахкиев-Власов поборется за титул чемпиона мира по версии WBA
|16:07
Закон об уголовной ответственности за склонении спортсменов к допингу подписан Путиным
|15:55
"Целитель" Владимира Винокура и Оксаны Федоровой искалечил москвичку
|15:29
14-й тур РФПЛ: «похороны» от Глушакова, а также главный «бык» снова в строю
|15:18
Кремль прокомментировал факт похищения российских военных сотрудниками СБУ
|14:55
В московской многоэтажке бушует пожар, есть жертвы
|14:52
Глазьев назвал состояние экономики инфарктом
|13:58
Гроссмейсер Карлсен оштрафован на десятую часть своего гонорара
|13:54
Бывшего врача женской сборной США по гимнастике обвинили в изнасиловании
|13:19
Вынужденная мера против беззакония
|12:24
Ревнивая жительница Петербурга пыталась забить до смерти спящего мужа
|12:09
Эрдоган сделал шокирующее заявление насчет Клинтон
|11:57
Президент Bellator: болельщики в США давно ждали возвращения Емельяненко
|11:53
Лавров высказался об отношениях России и Белоруссии
|11:40
В Москве угнали автомобиль стоимостью 5 млн рублей
|11:19
Россиянин Карякин повёл в матче за мировую шахматную корону
|10:37
В одну из квартир в центре Москвы заползла ядовитая змея
|09:09
Несовершеннолетняя жительница Смоленска родила ребенка и спрятала его в шкафу
|08:47
Молодой мужчина убил работницу почты из-за компьютерного сбоя
|21.11 23:07
Минобороны РФ:украинские спецслужбы похитили двух российских военных
|21.11 22:37
Армейцы Санкт-Петербурга одолели московских в матче КХЛ
|21.11 22:04
Юлия Зарипова лишилась золотой медали по решению МОК