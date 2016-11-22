Пользователи расспрашивают Яндекс про кофе руссиано

После того, как 16 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев в шутку предложил своему белорусскому коллеге Андрею Кобякову изменить название кофе «американо» на «руссиано», новый термин заинтересовал всех.

Сразу на следующий день в запросах Яндекса стало массово появляться вопрос «руссиано что это». Почти за неделю (с 17 по 22 ноября) поисковой системе было задано более 100 тысяч запросов на данную тему («что за прикол с руссиано», «руссиано и бургер кинг»), рассказал Агентству городских новостей «Москва» руководитель PR-проектов компании. Пик популярности нового названия кофе пришелся на первые три дня с момента шутки Медведева – с 17 по 19 ноября и в основном в вечерние часы.

Burger King первым внес изменения в меню своих российских заведений, переименовав по совету премьера кофе «американо» в «руссиано». А депутат Госдумы Виталий Милонов предложил свой рецепт отечественного кофе.



