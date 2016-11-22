Южноуральцы смогут бесплатно посетить храмы Челябинской области

В рамках проекта «Православные Святыни Урала», который был создан по инициативе депутата госдумы РФ Владимира Бурматова, все желающие абсолютно бесплатно смогут посетить церкви, храмы и монастыри Челябинской области.

Как рассказала экскурсовод проекта Юлия Санпитерская, этот проект стартовал в прошлом году и уже смог доставить до святынь Южного Урала порядка 700 верующих. Отметим, что он оказался очень полезен для людей старшего возраста, для которых такая экскурсия стала практически единственной возможностью прикоснуться к святыням.

- Такие поездки многие очень ждут, долго к ним готовятся, очередь из желающих расписана на несколько месяцев вперед, - рассказала Юлия Санпитерская. - Участники экскурсий всякий раз благодарят Владимира Бурматова за предоставленную возможность и за то, что держал свои обещания.

Поездки совершаются по всей территории Челябинской области, в этом году планируется открыть маршрут и по самому Челябинску.

– На Южном Урале очень много православных святынь и памятников, и многие из них являются местами паломничества верующих из других регионов, - пояснил Владимир Бурматов. - При этом многие жители нашей области не бывали там ни разу и даже не знают о них. Я считаю правильным сделать их максимально доступными для верующих.