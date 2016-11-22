Новосибирские депутаты разработали дресс-код для журналистов
22 ноября 2016, 16:46 [ «АН-онлайн» ]
Совет депутатов Новосибирска на декабрьской сессии рассмотрит введение аккредитации, а также форму одежды для представителей новосибирской прессы.
Правила аккредитации разработаны в целях распространения объективной информации о деятельности депутатов городского парламента. Проект документа будет рассмотрен на очередной сессии, которая состоится 2 декабря.
Кроме аккредитации, новосибирский горсовет разработал для журналистов ряд правил: представителям СМИ предписывается уважать «честь и достоинство» народных избранников и не использовать свои профессиональные возможности для сокрытия или фальсификации информации, имеющей общественное значение, не распространять слухи и придерживаться делового стиля одежды.
Таким образом городские парламентарии намерены упорядочить отношения с журналистами. Помимо прочего, редакции планируется обязать направлять заявки на аккредитацию журналистов для участия в официальных мероприятиях с приложением копии свидетельства о регистрации СМИ и фотографий корреспондентов.
по сообщению портала "НДН.ИНФО" 21.11.16