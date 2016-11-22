В Челябинске обсудили пути развития Российско-Таджикского культурного диалога

Вчера, 21 ноября, в ЮУрУ состоялся международный круглый стол на тему «Россия и Таджикистан: межкультурный диалог как фактор развития культуры в период глобализации». Инициаторами общения стали фонд социально-экономического развития «Евразийское содружество», который создал дискуссионную площадку в рамках 60-летия Таджикского технического университета имени М. Осими.

Депутат Челябинской городской Думы, проректор по учебной работе ЮУрГУ, профессор Андрей Шмидт поприветствовал всех собравшихся и отметил, что межкультурный диалог между Россией и Таджикистаном нужно вести через образование и науку. Кроме того, в этом процессе немаловажно сохранение общего культурного наследия обеих стран и расширить доступ к нему молодежи.

Собравшиеся рассказали, что исторически Таджикистан считается одним из наиболее верных и надежных союзников России. Мамадамон Абдуллоев в своем докладе «Российско-таджикский диалог: современное состояние и перспективы» подчеркнул, что в связи с внешними вызовами этот диалог должен быть конструктивным и интеграционным.

Как рассказал замначальника управления внешнеэкономической деятельностью Минэкономразвития Южного Урала Дмитрий Глухарев, геополитические реалии Таджикистана в начале XXI века могут стать основой для становления будущего становления улучшенного азиатского государства.

- Таджикистан выступает в поддержку процесса интеграции в регионе, в том числе посредством использования инструментов и механизмов Евразийского экономического сообщества, а также Шанхайской организации сотрудничества на евразийском пространстве, - рассказал Дмитрий Глухарев.

Профессоры Елены Харченко и Ирина Окольнишникова также уточнили, что школьники и студенты стран Центральной Азии активно изучают русский язык, а один из представителей Таджикского технического университета имени М. Осими Пулод Азимов в рамках встречи поделился информацией о том, что Таджикистан заинтересован в углублении торгово-экономического сотрудничества со странами Таможенного Союза и ЕАЭС.