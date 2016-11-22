В январе следующего года российские пенсионеры получат единовременную выплату размером в пять тысяч рублей. Ранее данный закон был одобрен Госдумой и Советом Федерации. Теперь его подписал президент России.

Деньги смогут получить все пенсионеры, которые постоянно проживают в нашей стране. В том числе, и военные. Выплаты будут производить в территориальных отделениях Пенсионного фонда. Отмечается, что пенсионеры смогут получить указанную сумму независимо от того, какие меры соцподдержки им уже предоставлены, сообщает ТАСС.

Напомним, что было решено предоставить единовременную выплату вместо индексации пенсий. На реализацию принятого закона потребуется двести миллиардов бюджетных рублей.