Российский СУ-35 всполошил Испанию и Португалию

Российский экипаж СУ-35 границ не нарушил, но полет многоцелевого российского истребителя заставил подняться по тревоге пилотов Испании, а затем и Португалии. Самолет российских ВКС вели от юго-востока Британии.

Российский истребитель сопровождали боевые самолеты Испании и Португалии от юга Англии до мыса Сан-Висенте, передает «Лайф».

Для слежения за российским истребителем были подняты по тревоге испанские экипажи истребителей F-18. Затем к ним примкнули самолеты боевой группы ВВС Португалии на истребителях F-16.

СМИ Испании, ссылаясь на свои источники в военном ведомстве, сообщили, что российские летчики воздушных границ не нарушили, но об их полете вблизи пограничной зоны были извещены службы НАТО.

Сами военные признают, что подобные полеты истребителей (вблизи границ) считаются нормой, поэтому попытки перехватить российские самолеты не было.