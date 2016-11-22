Рейтинг самых угоняемых в России автомобилей

Любопытный рейтинг составили крупнейшие компании, которые занимаются страхованием автомобилей на территории нашей страны. Они проанализировали данные по угонам и выяснили, какие модели больше всего пользуются спросом у преступников.

Как оказалось, данные по столице ненамного отличаются от тех, что были собраны по всей стране. Самыми угоняемыми признаны авто, произведенные в Японии и Корее. Лидирует в списке Toyota Camry. Эта модель чаще других становится жертвой преступников. Следом идет Hyundai Solaris. В прошлом году, по данным ГИБДД, эта модель пользовалась особой популярностью среди угонщиков в столице. Было зафиксировано около 400 случаев похищений данных машин, сообщает ria.ru.

Третьей в общероссийском рейтинге, а также второй по популярности среди угонщиков в Москве значится Mazda CX-5. В столице таких машин «увели» более 300 лишь за минувший год. Следом идет Kia Rio. Данную модель также весьма предпочитают «охотники за автомобилями». В столице в прошлом году таких машин угнали около 300.

В рейтинге также указаны такие модели, как Toyota Land Cruiser, Range Rover, Mercedes S-Class, Lexus GX.