В Липецке установят памятник летчику, погибшему в Сирии

В четверг, 24 ноября, в Липецке установят памятник летчику Олегу Пешкову, погибшему в Сирии.

Монумент, как сообщается, появится на могиле российского военнослужащего в честь годовщины смерти. Данная информация представлена на официальном сайте администрации Липецка. В настоящий момент завершается монтаж памятника на городском кладбище.

В администрации подчеркнули, что макет памятника был ранее согласован с вдовой погибшего героя Олега Пешкова, которая одобрила скульптуру.