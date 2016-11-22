В первый день зимы Путин обратится к Федеральному собранию с посланием

Во вторник, 22 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин намерен обратиться с посланием к Федеральному собранию в первый день зимы текущего года.

Кроме того, Песков добавил, что во второй половине декабря президент РФ Владимир Путин планирует провести масштабную пресс-конференцию. Как сообщает сегодня РИА «Новости», дата послания Федеральному собранию определена точно - 1 декабря, а вот информация о проведении второго мероприятия будет объявлена дополнительно.

Представитель Кремля не уточнил, какова будет тема послания, однако, предполагается, что одного ключевого вопроса не будет - глава государства охватит сразу несколько аспектов.