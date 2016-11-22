Стивен Сигал прибыл в Москву за российским паспортом

Знаменитый американский актер Стивен Сигал прибыл в Москву, чтобы забрать свой новенький российский паспорт.

Представитель артиста Анар Рейбанд уточнил, что Сигал приехал в столицу РФ еще три дня назад, однако он постарался не допустить в прессе шумихи по данному поводу. Как уточняет ТАСС, полная программа пребывания актера в Москве разглашаться не будет.

Известно, однако, что пока Стивену Сигалу - новоиспеченному гражданину Российской Федерации - не выдали его паспорт. Документ будет готов в ближайшее время.