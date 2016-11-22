В Госдуме не будет новогодних корпоративов

В 2016 году Госдума решила отказаться от проведения совместных новогодних корпоративов.

Данное предложение внес новый председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, которого поддержали коллеги. Одной из ключевых причин подобного решения стал утвержденный график работы депутатов, который делает невозможным подготовку к празднованию, передает Life.

Уточнятся, что последнее пленарное заседание состоится 21 декабря, после чего депутаты отправятся в регионы для работы со своими избирателями.