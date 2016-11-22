Улюкаеву подыскивали замену еще в сентябре

Как стало известно накануне, в администрации президента сформирован предварительный список из трех кандидатов на место арестованного министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Оказывается, рокировку обсуждали в правительстве еще в сентябре, до того, как федеральный чиновник попался на вымогательстве взятки в 2 млн долларов, сообщает «Коммерсантъ». Адвокаты задержанного утверждают, что в офисе "Роснефти", куда Улюкаева пригласил лично Сечин, была устроена провокация.

Все три кандидата на министерское кресло, о которых сообщил RNS, — помощник президента Андрей Белоусов, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева и первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов - рассматривают открывшиеся возможности как понижение.

По другой непроверенной информации, в Минэкономики перейдет вице-премьер Аркадий Дворкович, а глава Минпромторга Денис Мантуров будет повышен до должности вице-премьера с передачей полномочий Дворковича.

Сейчас исполняющим обязанности главы МЭРа является зам отстраненного от должности Улюкаева - Евгений Елин, которому не нашлось места в списке кандидатов. Помощница уволенного за утрату доверия главы ведомства вынуждена покинуть министерство.



