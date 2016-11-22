Утвержден рост тарифов на коммунальные услуги

Правительство Российской Федерации утвердило увеличение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года.

Соответствующий документ уже опубликован на официальном портале государственной системы правовой информации. Отмечается, что за коммунальные услуги больше всего придется платить москвичам - в среднем на 7%. На 6% больше денег за "коммуналку" отдадут жители Дальнего Востока, Якутии и Камчатского края.

В Республике Башкортостан тарифы за ЖКХ поднимутся на 5, %, а в Приморье - на 5%. В Магаданской области плата увеличится на 4,5%, а в Хабаровском крае - на 4,1%.