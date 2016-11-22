Лучших школьников Южного Урала научат кататься на сноуборде и горных лыжах

Прекрасный стимул хорошо учиться – на территории Челябинской области стартует третий сезон проекта «Урок здоровья – горные лыжи». В этом году инструкторы горнолыжного центра «Солнечная долина» бесплатно поставят на лыжи и научат обращаться со сноубордом более двух с половиной тысяч школьников, которые демонстрируют успехи в учебе.









Снаряжение, питание, профессиональные инструкторы – все для школьников организуется абсолютно бесплатно по инициативе депутата госдумы Владимира Бурматова и при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Многие школьники из отдаленных селений и городков Южного Урала встанут на горные лыжи и попробуют прокатиться на сноуборде впервые. Уже на этой неделе «попробуют снег» школьники из Нязепетровска и Кыштыма.

Как рассказал Владимир Бурматов, главная цель этого проекта – приобщить ребят к спорту и здоровому образу жизни, дать возможность попробовать себя на склонах горнолыжных центров, освоить горные лыжи и сноуборд, сформировать интерес к этим видам спорта и урокам физкультуры. Кроме того, к спорту будут приобщать тех школьников, у кого раньше не было такой возможности.









- В этом году мы попробуем пригласить к участию тех ребят, которые вряд ли по-другому получат эту возможность, - сказал Владимир Бурматов. - Речь идет о детях из малообеспеченных и неполных семей, воспитанниках детских домов и школ-интернатов и так далее. В наших силах подарить им праздник, и мы обязательно это сделаем. Проект очень востребован, особенно это заметно, когда видишь горящие и полные восторга глаза ребят, покоривших свой первый горнолыжный склон.