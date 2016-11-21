Почта России уточнила информацию о доходах руководителя

В связи с публикацией СМИ информации о доходах топ-менеджмента Почты России, пресс-служба последней дала комментарий.

По информации Почты России, за менее чем 9 первых месяцев работы гендиректором ФГУП в 2013 году Дмитрий Страшнов получал только 230 тысяч рублей оклада в месяц плюс 50% от него за допуск гостайне и другие выплаты. Отражённый в декларации годовой доход включал себя заработки с прежнего места работы.

В следующем году оклад гендиректора вырос до 307 тысяч в месяц, но уже без надбавки за гостайну. По итогам финансово-хозяйственной деятельности он получил 95 млн рублей годового премиального вознаграждения, выплаченные уже в 2015-м. Как объясняет пресс-служба Почты России, порядок его расчета регламентируется Постановлением Правительства РФ от 21.03.1994 г. №210 «Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов)», а также письмом Министерства труда Российской Федерации от 28.04.1994г. № 727-РБ «О порядке применения постановления правительства Российской Федерации от 21.03.1994 г. №210 «Об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий при заключении с ними трудовых договоров (контрактов)».

Премия по итогам 2015 года не выплачивалась, оклад руководителя Почты России в 2016 году остался на прежнем уровне и не превышает средний заработок по предприятию в 500 раз, как писали СМИ.

Читайте также:

Почта России намерена защищать свою деловую репутацию в суде

Сколько будет стоить "Почте России" так называемый "пакет Яровой"?