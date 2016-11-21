Захарова: мне неприятно находиться в одном списке со Степановой

Представитель российского МИДа Мария Захарова, недавно названная одной из самых влиятельных женщин мира по версии британской телерадиокомпании BBC, прокомментировала это событие.

По словам Захаровой, то, что британская корпорация включила ее в этот список, имеет большое значение для России. Важно, что отражением политической жизни страны в этом году стали не деятели вроде Pussy Riot, подчеркнула дипломат.

Тем не менее, тот факт, что ее фамилия оказалась в одном списке с легкоатлеткой Юлией Степановой, не обрадовало Захарову. Дипломат отметила, что это ей неприятно.

Напомним, показания Степановой и ее супруга в значительной мере повлияли на отстранение российских спортсменов от Игр в Рио.

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