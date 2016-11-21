Депутат из Омска голодает две недели из-за тарифов ЖКХ

Омский депутат Андрей Ягодка перешел на воду и кофе 8 ноября, когда в его сельском поселении ввели новые, повышенные тарифы на услуги ЖКХ. Пока на голодовку внимания не обратили, а силы Ягодки на исходе.

Депутат Троицкого сельского поселения Андрей Ягодка борется за снижение тарифов за услуги ЖКХ как может, но пока плохо получается, пишет «МК». Сама голодовка идет как положено: депутат пьет лишь воду и кофе, но результат его акции нулевой. Никакой реакции на протест народного избранника от властей не поступает.

У депутата кружится голова и ухудшается самочувствие, но уверенности в своей правоте он не теряет. Тарифы ЖКХ в Троицком выросли на 80 процентов, тогда как средний рост по России – 16%. Депутат заверяет, что будет бороться за снижение тарифов, пока хватит сил.