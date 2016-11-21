Мария Захарова вошла в сотню влиятельнейших дам мира

«Лицо» российского Министерства иностранных дел, Мария Захарова, впервые в истории возглавила рейтинг влиятельности в номинации «Политика», отмечает 21 ноября британская телерадиокомпания BBC.

В пресс-релизе корпорации ВВС отмечается, что Мария Захарова – первая женщина, которая будучи сотрудником департамента по работе со СМИ, возглавила рейтинг самых влиятельных женщин планеты в номинации «Политика», пишет «Российская газета».

Учредители рейтинга сообщают, что восхищены бойцовским характером Марии, ее обаянием и ярким стилем. «Соседи» Захаровой по рейтингу – экс-министр французской юстиции Рашида Дати, активистка-общественница из Пакистана Карима Белудж, певица из Гонконга Дениз Хо и политик Республики Конго Алина Мукови Нема.