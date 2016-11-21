Суд уравнял пьяных и трезвых по Конституции

Пьян ты или трезв, срок задержания полицией не может превышать 48 часов. Таково решение Конституционного суда по жалобе жителя Нового Уренгоя Евгения Сизикова, арестованного на 59 часов за мелкое хулиганство.

Случай произошел ещё в марте, когда Евгения задержали в Москве в состоянии алкогольного опьянения за лёгкое правонарушение. Хотя судья зачла срок задержания в 12 суток ареста, гражданин решил добиться соблюдения своих прав, прямо защищённых статьёй 22 Конституции РФ (п.2). И Конституционный суд признал противоречие ч. 4 ст. 27.5 КоАП основному закону страны, подразумевающей, что оформлять документы и опрашивать задержанного в пьяном состоянии нельзя: он не достаточно способен уяснить мотивы задержания, характер и объем претензий со стороны правоохранителей. Именно поэтому человека принуждают протрезветь в течение более длительного срока ограничения свободы до вынесения приговора.

Логику законодателей понять можно, однако теперь им придётся приводить норму Кодекса об административных правонарушениях в соответствие с Конституцией РФ.

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