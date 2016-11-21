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Как сделать Киров безопаснее и комфортнее для жизни

21 ноября 2016, 17:18 [«АН-Вятка», Андрей Самойлов ]

Как сделать Киров безопаснее и комфортнее для жизни
Фото Ростелеком

«Ростелеком» может выступить центральным связующим звеном в системе взаимодействия органов власти, населения и бизнеса.

Прогресс уже не идет, а мчится вперед со скоростью курьерского поезда. Различные инфокоммуникационные решения на базе облачных сервисов становятся обыденным делом. Современные IT-технологии, которые ускоряют, упрощают, удешевляют многие бизнес-процессы, уже оценили коммерческие структуры, теперь очередь за государственными и общественными институтами. Сделать современные IT-сервисы доступными для внедрения – именно в этом видит свою задачу «Ростелеком».

Недавно компания выступила партнером первой межрегиональной конференции «ГОС.ИТ: Практики и стратегии региональной информатизации: от ограничений к возможностям». Конференция прошла в Кирове и была направлена на консолидацию и координацию усилий общественных организаций, власти и бизнеса в сфере информатизации региона. Директор Кировского филиала «Ростелекома» Евгений Валов рассказал о предложениях компании для реализации этой задачи.

-  Евгений Владимирович, ваш основной посыл заключается в том, что «Ростелеком» может выступить центральным связующим звеном в системе взаимодействия органов власти, населения и бизнеса. Какие предпосылки есть для этого?

- С одной стороны, «Ростелеком» является исполнителем федеральной программы «Электронное правительство», участвует в реализации таких проектов как «Безопасный город» и «Система 112», реализует большое количество государственных инициатив в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ и пр. С другой стороны, компания предоставляет населению, бизнесу и собственно органам власти услуги фиксированной и мобильной телефонной связи, а также доступа в Интернет. Именно благодаря телекоммуникационным услугам они коммуницируют между собой, в том числе и в рамках процесса оказания государственных услуг. Поэтому ведущая роль «Ростелекома» в процессе региональной информатизации — это объективная реальность.

 

- Про интернет и телефон от «Ростелекома» знают все. Могли бы немного подробнее рассказать о реализуемых проектах?

- По всей стране масштабно реализуется проект «Безопасный город»: устанавливаем системы вызова «Гражданин-Полиция», автоматизированные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД и весогабаритного контроля грузового транспорта, разворачиваем комплексные системы экстренного оповещения населения, организуем контроль городского парковочного пространства. Эти решения способствуют снижению криминогенной обстановки в регионе, аварийности на дорогах, а также направлены на сохранение дорожного полотна и упорядочивание городского движения. Приведу пример: в ходе реализации проекта «Безопасный город» в соседней Нижегородской области отмечено снижение аварийности на дорогах в 2015 на 24%. Немаловажно, что многие из наших предложений самоокупаемы и способны впоследствии пополнять бюджет региона или муниципалитета. В том же Нижнем Новгороде при инвестиционных вложениях в 1 млрд. рублей за два года доходы бюджета региона превысили 2 млрд. рублей! И еще немаловажный факт: эти проекты повышают инвестиционную привлекательность субъекта федерации. Люди вкладывают средства туда, где стабильно и спокойно!

Еще один интересный проект – энергосервисные контракты, которые позволяют муниципалитетам в сотрудничестве с «Ростелекомом» без каких-либо вложений перевести свои сети уличного освещения на современные энергосберегающие технологии, что в конечном итоге повышает не только уровень комфортного проживания на конкретной территории, но и позволяет экономить бюджетные деньги.

Мы активно работаем с учреждениями образовательной системы: обеспечиваем контент-фильтрацию Интернет-трафика, ограничивая доступ детей к вредной информации; осуществляем дистрибуцию электронных учебников; внедряем систему «Электронный класс»; предоставляем образовательным учреждениям системы дистанционного обучения и многое другое.

 

- Есть ли проекты, непосредственно касающиеся жизнедеятельности граждан?

 

- Да. Например, много направлений для активной работы в сфере ЖКХ: удаленный контроль за показаниями приборов учета различных энергоресурсов, организация придомового видеонаблюдения и систем контроля доступа. Сейчас в стадии внедрения находится проект по установке «умных» домофонов, которые помимо основной функции позволяют связываться с оперативными службами быстрого реагирования, управляющей компанией, получать уведомления, проводить электронное голосование жильцов и т.д.

Еще раз отмечу, что большинство проектов также самоокупаемы и реализуется в рамках сервисной модели возврата инвестиций, без участия бюджетов муниципалитетов.

 

- Почему эти, казалось бы, беспроигрышные для региона проекты у нас на Вятке не реализуются?

 

- Нельзя сказать, что они не реализуются совсем. Сложность в другом: в регионах – не только в Кировской области, - в явном виде наблюдается изоляция, разделение функций заказчика. У всех структур – органов госвласти, спецслужб (МВД, МЧС), муниципалитетов, государственных и муниципальных учреждений и пр. - свои установки и правила, а многие из решений находятся на стыке интересов разных ветвей власти и подведомственных организаций. Как следствие - несогласованность бюджетов разного уровня и разных вертикалей управления, отсутствие единого центра компетенций по проектам и экспертизы по внедрению комплексных решений. В результате в реализацию попадают преимущественно те проекты, которые имеют явно выраженную доходную составляющую для бюджетов.

 

- То есть, мы видим: у «Ростелекома» много предложений, они интересны и перспективны, не затратны для бюджета. Но они не выходят на стадию реализации из-за каких-то формальных проблем…

 

- Мы считаем, что решение есть. Необходима реализация партнерской схемы с участием министерства информтехнологий и связи региона, «Ростелекома» и опорного вуза. В рамках этой схемы министерство могло бы выступить единым центром заказа и консолидировать управление бюджетом, готовить необходимые нормативно-правовые акты, осуществлять общий контроль над всеми IT-проектами в регионе. ВятГУ со своей научной базой логичным образом выступил бы центром разработки и сопровождения комплексного проекта региональной информатизации, при этом не отдавая предпочтений интересам отдельных вертикалей управления, а работая на благо региона в целом. «Ростелеком» же в этой схеме является ключевым техническим партнером и – что очень важно - инвестором в создании таких комплексных решений. У нас налажены связи с производителями программного обеспечения и оборудования. Считаем, только объединив наши усилия мы можем вывести решение задач по информатизации региона на качественно новый уровень.

 

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