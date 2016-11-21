Один за 500 почтальонов. Будет получать, а не трудиться

Более 500 средних зарплат рядовых почтальонов составит ежемесячный доход одного только руководителя «Почты России» Дмирия Страшнова, говорится в приказе министра связи Николая Никифорова.

Сегодня на «Почту России» работают 351 тысяча человек. Средняя зарплата, как утверждало весной это ФГУП – 18800 рублей в месяц, с учётом топ-менеджеров, разумеется. У заместителя гендиректора будет 350 средних зарплат, у главбуха – 150, пишут СМИ. Учитывая, что зарплата самого Страшнова может составить около 10 млн рублей в месяц, можно подсчитать, сколько это в день, в год, и как это соотносится с зарплатами рядовых почтальонов. Которых, конечно же, много где не хватает якобы из-за низкой оплаты труда.

Тем временем, «Почта России» прогнозирует повышение средней зарплаты сотрудников до 20 тысяч рублей и выше уже в этом году. Надо полагать, с учётом повышения окладов топ-менджмента, статистические усреднённые цифры могут оказаться даже выше.

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