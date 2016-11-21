«Ростелеком» предлагает абонентам погасить задолженность на выгодных условиях

«Ростелеком» в конце уходящего года проводит на территории обслуживания макрорегионального филиала «Волга» для абонентов – физических лиц акцию по списанию пеней. Условиями акции предусмотрено списание начисленных ранее пеней за оказанные услуги связи в случае погашения просроченной задолженности в полном объёме до 30 ноября 2016 года.

Действие акции не распространяется на абонентов компании, на которых наложено взыскание задолженности за услуги связи по решению суда, а также на абонентов, задолженность которых передана на взыскание в стороннюю организацию.

Для оплаты задолженности можно воспользоваться наиболее удобным и быстрым способом оплаты через интернет: на сайте компании «Ростелеком» www.rt.ru, в Едином личном кабинете (ЕЛК) пользователя lk.rt.ru, через иные интернет-сервисы и платежные системы, а также в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», в отделениях «Почты России», банковских отделениях и банкоматах.

Акция по списанию пеней проводится «Ростелекомом» на постоянной основе традиционно в конце уходящего года. Это хорошая возможность для абонентов, допустивших просрочку по платежам, урегулировать финансовые взаимоотношения с оператором связи на специальных условиях и оставить долги в старом году.

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