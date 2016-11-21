18 ноября нападающий футбольного клуба «Урал» Роман Павлюченко встал за диджейский пульт в екатеринбургском клубе «Огонёк» в рамках благотворительного марафона. Несколько часов Роман Павлюченко сводил трэки, общался и фотографировался с посетителями бара.

Гонорар, заработанный в этот вечер, а это сто тысяч рублей, футбольный клуб «Урал» и администрация бара «Огонек» уже перечислили на счет Данила Сивчука, борющегося с раком крови.

— Спасибо бару «Огонек» за то, что поддержал наш марафон в поддержку Данила. Мне было важно поучаствовать в этом благотворительном вечере. Недавно «Урал» провел матч против «Синары», где удалось собрать существенную сумму. Мы всей командой переживаем за здоровья Данила, и я буду очень рад, если мои усилия за диджейским пультом пойдут ему на пользу. Хочется, чтобы он скорее поправился. Для меня опыт диджейства новый, думаю, гостям бара понравилось и все они прекрасно провели время, - заметил Роман Павлюченко.

В конце ноября Данилу предстоит операция по пересадке костного мозга, и на препараты для трансплантации требовался почти миллион рублей. 337 000 рублей собрали еще на благотворительном матче между ФК «Урал» и МФК «Синара», 100 000 – на DJ-сете, остальные средства были собраны через детский благотворительный фонд «Мы вместе».

После операции мальчику ещё потребуются деньги для поддерживающего лечения. Поэтому ФК «Урал» и решил поставить за вертушки Романа Павлюченко.