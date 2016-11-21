Эксперты составили рейтинг российских городов с самой дорогой недвижимостью

Эксперты рынка недвижимости решили выяснить, в каких городах России самое дорогое жилье. Они составили рейтинг, в который вошла «десятка» регионов, где цены на квартиры особенно «кусаются». При этом учитывали стоимость квадратного метра и средние расценки на недвижимость в каждом конкретном регионе.

Первую строчку, бесспорно, занимает столица. В Москве цена квадратного метра достигает почти 240 тысяч рублей. Следом идет северная столица. Правда, в Санкт-Петербурге цена в разы меньше – чуть выше 110 тысяч рублей за квадратный метр. Не отстает и Сочи. Там один квадратный метр обойдется в сумму, немного превышающую 85 тысяч рублей, сообщает forbes.ru.

Остальные строчки рейтинга занимают такие города, как Владивосток, Геленджик, Хабаровск, Екатеринбург, Казань. Здесь цена сверху вниз изменяется от примерно 85 до 66 тысяч рублей за один квадратный метр.

А замыкают «десятку» такие города, как Сургут и Нижний Новгород. В этих регионах за один квадратный метр придется раскошелиться примерно на 65 тысяч рублей.