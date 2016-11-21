В Москве прошло заседание Совета законодателей Центра России

В Московской городской думе состоялось заседание Совета законодателей Центрального Федерального округа при Полномочном представителе Президента РФ в ЦФО.

В заседании принимали участие полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, председатели парламентов 18 регионов Центра России (члены Совета законодателей ЦФО), общественные и политические деятели. Тверскую область представлял председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев. В работе Совета законодателей ЦФО также участвовал член Совета Федерации ФС РФ от Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин.

В рамках повестки дня участники заседания рассмотрели шесть вопросов, включая меры по противодействию коррупции в регионах, составляющих Центральный федеральный округ, вопросы улучшения качества окружающей среды и экологического оздоровления территорий. Кроме того, был представлен доклад о проделанной работе и принятых решениях Совета законодателей ЦФО, обсуждались перспективы регулирования оборота и потребления устройств, имитирующих курение. Финальным вопросом повестки дня стала информация о подготовке календаря событийного туризма ЦФО на 2017 год.

В своем выступлении полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов напомнил, что следующий год в России объявлен Годом экологии. А это значит, что вопрос качества законодательного обеспечения охраны окружающей среды является важнейшей стратегической задачей на ближайшую перспективу.

- Сегодня экологическая ситуация в регионах ЦФО далеко не благополучная. Одной из наиболее острых проблем остается нарушение порядка сбора, хранения, переработки и захоронения отходов производства и потребления. По оценкам специалистов, более 80% расположенных в субъектах ЦФО полигонов твердых, бытовых и промышленных отходов исчерпали свой ресурс и подлежат закрытию и рекультивации, - отметил Александр Беглов. – В то же время многочисленность и несогласованность подзаконных нормативных актов в сфере обращения с отходами снижает уровень и степень ответственности органов государственной власти и хозяйствующих субъектов. На это нужно обратить особое внимание.

Одной из самых проблемных по-прежнему остается система обращения с отходами. Так, по данным Росприроднадзора, только за последние два года количество мест несанкционированного размещения отходов в России постоянно росло. Центральный федеральный округ является одним из лидеров в вопросе ликвидации свалок, но эта работа еще далека от завершения.

Выступавшие отмечали, что к причинам образования несанкционированных свалок относятся как необеспеченность населенных пунктов объектами утилизации и захоронения отходов и высокие затраты на переработку, так и позиция самих жителей, которые зачастую выбрасывают мусор там, где им удобно. Поэтому новая модель обращения с отходами не будет эффективной, если граждане не осознают свою ответственность за чистоту окружающей среды.

С 2017 года вступает в силу закон «Об отходах производства и потребления», в том числе запрещающий захоронение отходов, которые могут быть переработаны. Перед каждым регионом стоит задача по созданию территориальной современной схемы обращения с отходами, включая твердые коммунальные (ТКО). Эта схема должна учитывать местные особенности. Из 18 субъектов ЦФО такие схемы на данный момент есть у одиннадцати.

- Тверская область пока относится к числу регионов, где такая схема находится в стадии разработки. И мы готовы воспользоваться опытом коллег, включая законодательное обеспечение вопросов, - прокомментировал ситуацию председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. - Совет законодателей ЦФО вырабатывает конкретные предложения, которых сегодня прозвучало немало, в том числе по проблемам охраны окружающей среды, экологической безопасности. Часть из них мы возьмем на вооружение.

Сергей Голубев напомнил, что в Законодательном Собрании Тверской области сегодня идет активная работа над проектом закона «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры».

- В свое время эту, безусловно, правильную идею нам предложила Волжская природоохранная прокуратура. Экологическое просвещение и воспитание – очень важный момент в решении проблем экологии. В рамках заседания об этом неоднократно говорили наши коллеги. Убежден, такой закон и нужен, и важен, - сказал Сергей Голубев.

Участники обсуждения констатировали, что у регионов, входящих в ЦФО, имеется ряд общих проблем, решение которых лежит в том числе и в сфере законодательства.

- Основная часть предложений, поступивших от региональных коллег, относится к необходимости внесения изменений в федеральное законодательство, - отметил член Совета Федерации ФС РФ от Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин. – Прежде всего, речь идет о законах, касающихся сферы обращения с отходами производства и потребления. Так, в настоящее время не урегулирована масса вопросов по полномочиям муниципалитетов в данной сфере. Предложено внести ряд изменений в Лесной кодекс. Также хотелось бы обратить внимание еще на две проблемы, которые сегодня обсуждались и которые напрямую касаются Тверской области. Это экология Волжского водного бассейна и качество питьевой воды.

Что касается проблемы качества питьевой воды, то здесь у тверского сенатора Андрея Епишина и председателя регионального парламента Сергея Голубева общая позиция: нужно обязательно вернуться к федеральной программе «Чистая вода», которая поможет решить вопрос как для городов, так и для малых населенных пунктов.

По итогам работы Советом законодателей принято решение подготовить совместное обращение в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с предложением ускорить принятие правовых актов, которые установят требования к объектам размещения твердых коммунальных отходов, правила обращения с ними и организацию госучета в данной сфере. Кроме того, предложено разработать изменения в Лесной кодекс РФ, в федеральные законы «Об отходах производства и потребления», «Об охране окружающей среды» и другие нормативно-правовые акты. Все они призваны способствовать улучшению экологической обстановки, в том числе в регионах Центра России.

СПРАВКА

Совет законодателей Центрального Федерального округа был создан как коллегиальный совещательный орган при Полномочном представителе Президента РФ в ЦФО. Он является составной частью Совета при полпреде.

В Совет законодателей ЦФО входят руководители парламентов 18 регионов Центра России. Первое организационное заседание прошло в начале 2014 года. Совет законодателей ЦФО зарекомендовал себя как серьезная дискуссионная площадка, где обсуждаются наиболее актуальные для центральных областей России проблемы и вырабатываются консолидированные законодательные инициативы.

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