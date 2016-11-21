В Симферополе суд принял решение об аресте двух задержанных, которых подозревают в проведении диверсионной операции в интересах Украины.

Алексей Стогний и Глеб Шаблий будут находиться под стражей в течение двух месяцев. Как сообщается, они уже признались в содеянном. Оба задержанных собирали информацию о положении дел на Черноморском флоте, а также данные о российских военных, сообщает tass.ru.

Напомним, что это уже не первое подобное задержание в Крыму. Попытки диверсий пресекались и ранее. Так, в начале ноября была задержана целая группа украинских военных, которых подозревают в подготовке к диверсиям на военных объектах.