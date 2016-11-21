Патриарх Кирилл назвал Христа неудачником

Иисус Христос и святые апостолы, по мнению обывателей, являются неудачниками. Такую точку зрения патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал в интервью RT.

Как отметил глава РПЦ, обыденное сознание рассматривает Иисуса и его учеников как «группу лузеров», потому что они ничего не добились. Христу не удалось убедить тех, перед которыми он проповедовал, и его распяли. Такая же судьба постигла почти всех апостолов.

Также в разговоре с журналистами Кирилл негативно высказался о массовой культуре. По словам патриарха, она тянет человека вниз. Церковь же, напротив, призывает людей совершенствоваться.

Накануне Кирилл отпраздновал 70-летний юбилей. С этим событием его поздравил президент России Владимир Путин.

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