Собчак заморозила стволовые клетки новорожденного сына

«АН-онлайн» уже сообщали, что у Ксении Собчак родился сын. Мальчик появился на свет абсолютно здоровым в одной из элитных клиник.

После родов молодым родителям предложили одну из новейших процедур в современной российской медицине. Им порекомендовали заморозить стволовые клетки, которые содержались в плаценте и пуповине. По некоторым данным, известная телеведущая дала свое согласие, сообщает life.ru.

Стволовые клетки в условиях криоконсервации могут сохраняться бесконечно долго. При этом данным материал широко применяется для лечения целого ряда болезней, в том числе и онкологических. Таким образом, малыш получает своеобразную страховку на всю свою жизнь. Он может воспользоваться замороженными стволовыми клетками в любое время, если это станет необходимым.