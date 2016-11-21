Андрея Мерзликина экстренно положили в больницу

Известный актер почувствовал себя плохо после спектакля в Нижнем Новгороде. Как сообщается, его экстренно госпитализировали в одну из городских больниц.

По некоторым данным, Андрей Мерзликин простудился, однако не стал прерывать работу и перенес болезнь «на ногах». В итоге, как установили медики, у него началось воспаление легких.

Однако актер не унывает. Он относится к возникшей пневмонии очень философски. По его словам, если сам человек не находит время для своей перезагрузки, то за него это делает Господь. И тогда ему предоставляется достаточно свободных часов не только для лечения, но и для переосмысления жизни.