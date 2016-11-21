В каких регионах России выгоднее покупать автомобили

К интересным заключениям пришли эксперты, проанализировав так называемую средневзвешенную цену на автомобили по всей стране. Ими был составлен рейтинг регионов, которые расположились в порядке убывания стоимости легковушек.

Как выяснилось, самые дорогие машины в Приморском и Хабаровском крае, а также в Сахалинской области. Здесь средневзвешенная цена превышает два миллиона рублей, сообщает rg.ru.

Не сильно отстают от лидеров Камчатка и Магадан. В этих регионах стоимость авто достигает двух миллионов рублей.

Что касается Москвы, то она занимает шестую позицию. Средневзвешенная стоимость автомобилей здесь чуть меньше двух миллионов. А вот самые низкие цены зафиксированы в Вологодской и Брянской областях. Здесь средневзвешенная стоимость немного превышает один миллион рублей.

При этом эксперты отмечают, что все меньше людей способны накопить на новую машину самостоятельно. В основном покупатели вынуждены прибегать к автокредитам.