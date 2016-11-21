Кемеровские врачи достали из кишечника ребенка 60 сантиметров волос

По словам врачей, с подобным они столкнулись впервые за десятки лет. Школьницу доставили в одну из больниц в Кемерово, когда та жаловалась на сильные боли в животе и приступы тошноты. Проведя обследование, врачи решили оперировать ребенка.

Из кишечника девочки достали целый клубок волос, длина которых составила около шестидесяти сантиметров. В дальнейшем выяснилось, как извлеченное попало в кишечник 10-летней школьницы. Как стало известно, у девочки сложились непростые отношения с одноклассниками. Из-за этого она периодически сильно нервничала и, чтобы себя успокоить, грызла косу, сообщает life.ru.

Как рассказали медики, похожие инородные тела в организме встречаются, в основном, у жвачных животных. Что касается людей, то, по словам врачей, такое случается крайне редко.