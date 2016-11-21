РМК отчиталась о выручке за девять месяцев работы

Четыре предприятия, которые работают на Южном Урале под эгидой Русской медной компании, подбили итоги своей работы за минувшие девять месяцев этого года.

Как уточнили в пресс-службе РМК, совокупная выручка всех предприятий Челябинской области за это время составила 31 миллиард 254 миллионов рублей. Из них чистая прибыль оказалась равна 6 миллиардам 257 миллионам рублей.

АО «Михеевский ГОК» отчитался за 13 миллиардов 121 миллион рублей, чистая прибыль - почти три миллиарда рублей.

ЗАО «Карабашмедь» принесла прибыль на уровне 6 миллиардов 925 миллионов рублей, чистая прибыль оказалась чуть более двух миллиардов рублей.

ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» выручила 8 миллиардов 275 миллионов рублей, чистая прибыль - 848,7 миллионов рублей.

АО «Александринская горно-рудная компания» достигла прибыли 2 миллиарда 933 миллиона рублей, чистая прибыль оказалась равна 338 миллионов рублей.