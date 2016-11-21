Путин назвал «печальным фактом» дело Улюкаева

Дело подозревающегося в вымогательстве взятки бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева прокомментировал президент России Владимир Путин.

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС, российский лидер заявил, что дело Улюкаева – печальный факт. При этом Путин подчеркнул: борьба с коррупцией в России будет продолжаться, в том числе и в верхних эшелонах власти.

Также президент коснулся темы назначения нового министра экономического развития. По его словам, в настоящее время рассматриваются три-четыре кандидата на освободившуюся после задержания Улюкаева должность.

Алексей Улюкаев подозревается в вымогательстве крупной взятки у компании «Роснефть». Бывший чиновник находится под домашним арестом.