Сенсационное открытие: ученые научились добывать золото из угля

Около пятнадцати лет понадобилось приамурским ученым, чтобы сделать сенсационное открытие. Они изучили состав угля на разных месторождениях и выяснили, что при сжигании тонны добытых ископаемых можно получить до 1 грамма золота.

Свое открытие ученые уже запатентовали. Теперь они надеются получить грант на внедрение разработки. Метод действует следующим образом. При сжигании угля дым проходит стократную очистку. Сначала примеси проходят через воду, а затем улавливаются фильтрами. В итоге удается получить драгоценный металл, сообщает ria.ru.

По мнению ученых, применение этого метода приводит к значительной выгоде. Ведь при сжигании каждой тонны угля удается получить прибыль в полторы тысячи рублей.