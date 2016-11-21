В России появится новый стандарт автомобильных номеров

Изменения коснутся как автомобилей, так и мотоциклов. В МВД уже начали разработку новых государственных стандартов для номеров.

Прежде всего, новшество направлено на иномарки, которые изготавливаются японскими и американскими производителями. Сейчас у автомобилистов возникает немало проблем, когда дело касается крепления номеров. Штатные отверстия противоречат ГОСТу. При этом, если автолюбитель решит сам сделать дырки, он рискует быть оштрафованным. Новшество позволит прокалывать отверстия в установленных местах. Помимо этого, возможно, будет принято решение об установке прямоугольных номеров сзади машины, сообщает rbc.ru.

Немало хлопот возникает и с мотоциклами. На импортных моделях площадь для задних номеров меньше по размерам, чем сам госзнак. В итоге владельцам приходится делать переходники. В итоге при быстрой езде номера часто отрываются или гнуться. Новые стандарты будут предусматривать размеры госзнаков, которые соответствуют западным стандартам.

Также изменениям могут подвергнуться ретроавтомобили и гоночные машины. Им планируется выдавать специальные номера, которые можно будет использовать при определенных условиях.