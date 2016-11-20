Рамзан Кадыров анонсировал свой визит в Белоруссию

Чеченский лидер Рамзан Кадыров в воскресенье, 20 ноября, подтвердил свое намерение поехать в Белоруссию.

Политик отметил, что его не раз приглашали посетить республику, однако по разным причинам это не получалось. Как сообщает РИА "Новости", Кадыров твердо намерен в самом скором времени посетить Белоруссию, конечно, если это будет удобно ее руководству,

Глава Чечни подчеркнул, что в настоящий момент в сложившихся условиях Белоруссия активно и успешно развивается, поэтому российским властям есть, чему поучиться у нее.