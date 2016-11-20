В детстве Путина тайно крестил отец патриарха Кирилла

Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве его крестил отец патриарха Кирилла Михаил.

Данную информацию глава государства сообщил в фильме "Патриарх", который вышел на телеканале "Россия-1" в честь 70-летия патриарха Кирилла. Как уточнил Путин, в конце 1952 года его крестили в Преображенском соборе Ленинграда втайне от отца, который был членом КПСС.

Впоследствии президент России узнал, что отец действующего предстоятеля РПЦ служил именно в том соборе в 50-е годы. Выяснилось, что в храме тогда не было другого служителя по имени Михаил. Так Владимир Путин и узнал, что его и патриарха Кирилла связывает поистине многое, передает znak.com.