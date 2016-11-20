Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с аварией на железной дороге

Российский лидер Владимир Путин выразил президенту Индии Пранабу Мукерджи свои соболезнования в связи со страшной катастрофой на железной дороге.

Жертвами аварии стали, согласно последним данным, 115 человек. В сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля, говорится, что Владимир Путин передает слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших, а также желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в ходе железнодорожной трагедии.

Напомним, ранее стало известно, что 14 вагонов пассажирского состава сошли с рельсов в северном индийском штате Уттар-Прадеш.





