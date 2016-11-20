Похороненный кировчанин пытается доказать, что он до сих пор жив

- Как такой возможно, мы же тебя похоронили?! – услышал кировчанин Сергей по телефону ответ от шокированной родной сестры после года отсутствия в родных Вятских Полянах. И узнал о своей формальной смерти.

Выяснилось, что год назад у Сергея Медянцева, прибывшего в Москву на заработки арматурщиком, украли документы и мобильник, которые позже были обнаружены у человека, погибшего в криминальной разборке. Следователь позвонил родственникам Сергея и сообщил ужасную новость о его якобы гибели. В морге «вдове» рекомендовали не открывать приобретённый в долг довольно дорогой гроб из-за состояния трупа. Отдали только документы и одежду. Похороны состоялись 1 сентября этого года, с панихидой, испортив День знаний сыну «погибшего».

Сейчас срочно вернувшийся «с того света» (из Москвы) Сергей и его семья вынуждены доказывать ошибку в различных инстанциях, что оказалось совсем не просто. Кто лежит вместо него в вятской земле, остаётся тайной.

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