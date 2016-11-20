В школьную программу введут хоровое пение

Сегодня стало известно, что в школьную программу будут введены занятия по хоровому пению.

Об этом сообщила вице-премьер России Ольга Голодец, которая отметила, что в этом году в рамках дополнительного образования будет серьезный прорыв. Как уточняет "Газета.Ru", каждой школе предоставят возможность иметь собственного концертмейстера и руководителя хора, кроме того, это будет прописываться в нормативных документах системы российского общего образования.

Хоровое пение, таким образом, станет одной из составных частей школьных уроков музыки, а учителей смогут отправлять на курсы повышения квалификации.