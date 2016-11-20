Глава Минобороны написал в МГУ географический диктант

Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье, 20 ноября, написал в МГУ им. М.В. Ломоносова географический диктант.

Министр выразил надежду на то, что сумел ответь хотя бы на половину вопросов, заметив, что они были невероятно интересными. Сергей Шойгу добавил, что за одну ночь к подобному тесту подготовиться невозможно - слишком они сложные и многообразные.

Как уточняет РИА "Новости", глава Минобороны выразил благодарность ректору МГУ Виктору Садовничему за гостеприимство и признал, что университет всегда был центром притяжения для тех, кто любит Россию, хочет больше знать и понимать о ней.