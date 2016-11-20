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Держатели карт «Сбербанка» подверглись информационной атаке в соцсетях

20 ноября 2016, 11:47 [ «АН-онлайн» ]

Держатели карт «Сбербанка» подверглись информационной атаке в соцсетях
argumentiru.com

Пресс-служба Сбербанка сообщила, что клиенты-физлица подверглись информационной атаке в социальных сетях и мессенджерах, суть которой сводилась к тому, что якобы банк заблокирует их карты, если они используют их для предпринимательской деятельности.

«Сейчас идут проверки в Сбербанке о приеме денег за коммерческую деятельность на карты. Причем звонят не тому кому приходят оплаты, а тем, кто вам переводит. Если кто-то скажет, что деньги перевел за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже. После блокировки штрафы и налоговая…Сейчас очень плотно взялись за физлиц и их доходы», — говорилось в распространенном сообщении.

Авторы послания советовали донести полученную информацию до знакомых. При звонке  из call-центра Сбербанка рекомендовалось указывать целью платежа перевод денег знакомому или родственнику на подарок или возврат долга и ни в коем случае не называть свои личные данные.

Пресс-служба Сбербанка заявила, что распространяемая информация не соответствует действительности. О попытке информационной атаки на клиентов банка доложено спецслужбам.

В начале ноября несколько российских банков, включая Сбербанк, подверглись хакерским атакам. При этом ни самим банкам, ни их клиентам не было причинено никакого материального вреда.


В начале ноября несколько российских банков, в том числе Сбербанк

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/18/11/2016/582eec959a79477f4011f69d

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