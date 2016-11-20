Губернатор Орловской области оказался ненастоящим подполковником

Как оказалось, губернатор Орловской области Вадим Потомский - ненастоящий подполковник. Главная военная прокуратура лишила чиновника сразу двух воинских званий (майора и подполковника), которые он незаконно себе приписал.

Это произошло еще в 2015 году, но глава региона никого не уведомил об этом. Информация о подполковнике Потомском красовалась на официальном сайте губернатора вплоть до 17 ноября этого года.



Чиновник очень любил афишировать свои «армейские» достижениями, не стеснялся даже говорить о своих заслугах перед участниками боевых действий и ветеранами ВОВ, традиционно заканчивая свои речи словами «честь имею». Но оказалось, что честь Потомского запятнана.



Орловцы всегда сомневались в подлинности офицерских погон своего нового губернатора, пять лет прослужившего в спортивном клубе. И не напрасно. По данным Минобороны, Вадим Потомский, который числится в картотеке офицеров запаса, находится в звании капитана.



