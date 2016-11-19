Кудрин раскритиковал идею “налога на тунеядство”

Идея так называемого “налога на тунеядство”, который предлагается ввести в России, продолжает вызывать споры среди политиков. Свое мнение по этому поводу высказал глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.

По его мнению, закон станет толчком для начала движения России в обратную сторону от общемировой тенденции. Кудрин, который ранее занимал пост министра финансов, обратил внимание на достижение в экономике Швейцарии, которая проголосовала за введение постоянных выплат своим гражданам без учета их занятости.

Кудрин подчеркнул, что в настоящее время мировое сообщество движется к обеспечению социальных гарантий гражданам вне зависимости от их способностей и достижений, а введение в России“налога на тунеядство” будет являться движением в прямо противоположном направлении.

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