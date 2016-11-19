Абызов опроверг слухи о нервной обстановке в правительстве после ареста Улюкаева

Арест бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева не отразился на работе ведомства и правительства в целом. Об этом сегодня заявил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

После задержания Улюкаева поползли слухи о нервном состоянии членов кабмина. По словам Абызова, эта информация действительности не соответствует. Министр не стал скрывать, что новость об аресте их коллеги шокировала чиновников. При этом все они продолжают выполнять свои служебные обязанности в прежнем режиме.

Напомним, Алексея Улюкаева подозревают в вымогательстве крупной взятки. Как писали «АН-онлайн» ранее в субботу, сомнения в официальной версии задержания министра высказал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Также сегодня стало известно, что руководитель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов потребовал предать огласке материалы дела Улюкаева.