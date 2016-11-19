Мединский: за разговорами о цензуре кроются другие проблемы

Речь худрука театра “Сатирикон” Константина Райкина вызвала настолько широкий резонанс, что деятели искусства до сих пор продолжают так или иначе затрагивать тему ограничений в искусстве.

Не так давно известный российский режиссер Станислав Говорухин, занимающий также пост председателя комитета Госдумы по культуре, заявил о необходимости введения цензуры в России, чтобы уберечь зрителей от “грязи и пошлости”, которые льются с экранов и театральных подмостков.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, выступая в эфире передачи "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр", также отметил, что в России цензуры нет ни в каком виде, это обеспечивается соответствующим законом. По словам Мединского, чаще всего за разговорами об ограничениях в творчестве кроются другие проблемы. Это могут быть сложности в семье или творческий кризис, которые у деятелей искусства выражаются в заявлениях о цензуре.

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