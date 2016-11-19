Недовольные грядущим подорожанием проезда в общественном транспорте жители Санкт-Петербурга вышли на митинг, который состоялся сегодня на Марсовом поле. Организатор акции, депутат Законодательного Собрания Оксана Дмитриева отметила, что эта акция - сигнал для властей о недопустимости повышения стоимости проезда.

По словам Дмитриевой, если бы горожане проигнорировали акцию, то это означало бы, что они согласны с повышением цен и что их бюджет позволяет платить почти на 30% больше за проезд в метро и наземном транспорте.

Однако несмотря на то, что петицию против повышения тарифов на проезд в интернете подписали около 35 тысяч жителей Санкт-Петербурга, на Марсово поле сегодня вышли менее 300 человек. По мнению Дмитриевой, виной тому плохая информированность граждан.

Тем не менее депутат Законодательного собрания Борис Вишневский выразил убеждение, что недовольных повышением стоимости проезда куда больше. Он подчеркнул важность проведения митинга до того, как принято окончательное решение о росте тарифов.

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