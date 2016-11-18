Омский депутат голодает против повышения тарифов

Стало известно, что омский депутат Андрей Ягодка десять дней назад объявил голодовку из-за резкого повышения тарифов ЖКХ: в некоторых населённых пунктах до 80%. Причиной стал отказ суда отменить решение коллег.

По словам Ягодки, причиной отказа явилось то, что Совет Омского муниципального района согласовал проект указа, а не издал его. А закон не велит обжаловать проект, поскольку формально не принятый он пока не нарушает ничьих прав. Губернатор использовал этот юридический казус, направив на согласование в муниципальные районы проекты решений, и на их основе подготовил проект указа. Заложенные в его обоснование проекты решений уже действуют. Несмотря на то, что за проект проголосовали семеро вместо необходимых десяти депутатов при одиннадцати против, председатель райсовета подписал указ как принятый.

По утверждению голодающего депутата Троицкого сельского поселения, прокуратура пыталась оспорить законность решения муниципалитета, и шанс остановить повышение тарифов есть. Хотя за время голодовки ни один чиновник не проявил интереса к состоянию здоровья Ягодки.

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