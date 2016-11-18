Собчак предложили назвать сына Кинго за 100 миллионов рублей в год

«АН-онлайн» уже писали о том, что Ксения Собчак родила сына. Известную телеведущую поздравили с этим знаменательным событием коллеги по шоу-бизнесу. Молодым родителям успели сказать немало добрых слов и пользователи Сети.

А вот о будущем имени ребенка речи пока не заходило. Пока даже неизвестно, определились ли с тем, как будут звать будущего наследника, его родители. Но, похоже, компания Burger King сделала это за Собчак, передает lenta.ru.

Организация сообщила, что предложила молодой маме назвать ребенка Кинго. Также компания утверждает, что пообещала за это ведущей немалое вознаграждение – сто миллионов рублей в год. Эти деньги обещают выплачивать до совершеннолетия ребенка.