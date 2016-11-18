На Южном Урале исследовали почерк Дубровского и Путина

Оказывается, по почерку можно составить точный психологический портрет человека. А по его подписи можно многое узнать о сущности каждого индивида. Тем интереснее исследовать росчерки пера высокопоставленных чиновников.

Интересно, что по почерку можно «считать» основные черты характера и даже выявить психические отклонения. Именно поэтому многие западные компании перед тем, как принять сотрудника на работу, предлагают ему пройти тест графолога, который часто помогает раскрыть задатки, склонности и способности человека даже лучше, чем собеседование.

Специально для газеты «Губерния» графолог и почерковед Лариса Исакова проанализировала подписи губернатора Южного Урала Бориса Дубровского, южноуральских чиновников, а также Владимира Путина. Результат оказался довольно любопытным.

Подробнее читайте в материале газеты «Губерния».